Romulus e Domina, arrivano su Sky le serie sull'antica Roma (Di martedì 21 luglio 2020) Sky Original è pronta a mostrarci presto due serie storiche: Romulus di Matteo Rovere e Domina, con Kasia Smutniak sulla figura di Livia Drusilla. Sono in arrivo su Sky due serie tv ambientate entrambe nell'antica Roma: Romulus che tratterrà la leggenda della nascita di Roma e Domina che racconterà i drammi e la storia della potente Livia Drusilla. Romulus arriverà in autunno su Sky Atlantic e sarà una storia a metà tra leggenda e rivoluzione riguardo al racconto della nascita di Roma. La serie, targata Sky Original, è stata creata e diretta da Matteo Rovere, che firma così per la prima volta un progetto per la TV ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Romulus e Domina, arrivano su Sky le serie sull'antica Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Romulus Domina Romulus e Domina, arrivano su Sky le serie sull'antica Roma Movieplayer.it Sky, la 'Totti story' tra ironia e gol accende i palinsesti

La serie sulla vita di Francesco Totti Speravo de mori' prima con Pietro Castellitto che lo interpreta (e nel video esilarante consiglia al Capitano di mangiare mango per dimagrire), Pechino express l ...

Romulus e Domina, arrivano su Sky le serie sull'antica Roma

Sky Original è pronta a mostrarci presto due serie storiche: Romulus di Matteo Rovere e Domina, con Kasia Smutniak sulla figura di Livia Drusilla. Sono in arrivo su Sky due serie tv ambientate entramb ...

La serie sulla vita di Francesco Totti Speravo de mori' prima con Pietro Castellitto che lo interpreta (e nel video esilarante consiglia al Capitano di mangiare mango per dimagrire), Pechino express l ...Sky Original è pronta a mostrarci presto due serie storiche: Romulus di Matteo Rovere e Domina, con Kasia Smutniak sulla figura di Livia Drusilla. Sono in arrivo su Sky due serie tv ambientate entramb ...