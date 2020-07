Roma, Zaniolo deluso: ecco il motivo della frizione con i compagni (Di martedì 21 luglio 2020) Roma - Nicolò Zaniolo sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti da quando si è trasferito a Roma . Le critiche pubbliche ricevute da Fonseca dopo la gara contro il Verona lo hanno mortificato , così ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : #Zaniolo vuole lasciare la #Roma : la #Juve è sempre più vicina ?? #SportMediaset - forumJuventus : [Sportmediaset] Zaniolo vuole lasciare la Roma, la Juve si avvicina sempre più ?? - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - Carmine19941 : @Sardanapalooo Giusto stanotte di Marzio ha detto che la Roma ritiene incedibile Zaniolo,eppure nessuno ha dato ris… - Carmine19941 : @RomaNelCervello Ma non sarebbe più opportuno fare quadrato attorno alla Roma in generale ? Perché chi sta mettendo… -

non ha chiuso le porte a Zaniolo per un nuovo chiarimento e sta aspettando che le acque si calmino per riparlare con il ragazzo. Nicolò è un patrimonio della Roma, lo sanno bene tecnico e dirigenti: ...L'acceso finale di partita di Roma-Verona ha lasciato il segno in casa giallorossa e in particolare su Nicolò Zaniolo. Le ultime indiscrezioni raccontano di un'atmosfera tesa nello spogliatoio tra il ...