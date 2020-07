Roma, Zaniolo ancora non convocato. Fonseca: “vi spiego il motivo” (Di martedì 21 luglio 2020) “In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi“. Paulo Fonseca taglia corto sulla questione Zaniolo. Il giovane centrocampista giallorosso sarà nuovamente assente, ma per un problema fisico e non per i conflitti interni di cui si vocifera da diversi giorni (rimprovero di Fonseca e di alcuni compagni). “Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere – sottolinea Fonseca al sito della Roma -. Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che ... Leggi su sportfair

