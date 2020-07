Roma, sputi sulle auto a Testaccio: è caccia a tre ragazzini ripresi dalle telecamere (Di martedì 21 luglio 2020) Come scrive il quotidiano Romano, i ragazzi si divertono con gare di sputi sulle saracinesche dei negozi., fonte LEGGO, Leggi su blitzquotidiano

Tg3web : Offese e aggredite perché mano nella mano. La mobilitazione, in piazza a Roma, per la Legge contro l'omofobia si tr… - cristinatigre : 20.07.2020 - infoitinterno : Coronavirus, sputi sulle maniglie della auto. A Roma è caccia agli untori - anna_volante : RT @paolorm2012: Trastevere choc, ecco la movida infetta: sputi sulle maniglie e pugni di ferro - mgrazia1961 : RT @paolorm2012: Trastevere choc, ecco la movida infetta: sputi sulle maniglie e pugni di ferro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sputi

Leggo.it

Tre ragazzini immortalati dalle telecamere dei locali a Testaccio mentre sputavano sulle portiere delle auto in sosta. I tre ragazzini ripresi mentre si divertivano in una gara di sputi sulle portier ...gruppi di giovanissimi si incontrano nelle zone della movida sputano sulle portiere e sui vetri delle auto in sosta e scappano. Un gesto schifoso che in un periodo di coronavirus sta facendo scattare ...