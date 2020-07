Roma news – La situazione di Zaniolo. Gli ultimi aggiornamentitri (Di martedì 21 luglio 2020) Roma news – Da giorni si parla molto del rapporto di Zaniolo con i compagni e soprattutto con il mister dopo l’uscita non proprio amichevole, di Fonseca che disse cose poco amichevoli nei confronti del giovane italiano. Zaniolo non era stato convocato per la partita con la Spal ma un infortunio accorso ad Under ha fatto si che in extremis rientrasse tra i convocati di Fonseca, tra il mister e il giocatore non sta correndo buon sangue. Roma news: Braccio di ferro tra Zaniolo e Fonseca La lite scatenata in campo con il difensore Mancini ha visto Fonseca schierarsi dal lato del difensore, e in un’intervista pubblica non sono arrivate parole al miele nei confronti del centrocampista. Il risultato? Esclusione nella gara pareggiata con l’Inter e ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Roma news Calciomercato Roma, il Napoli propone lo scambio Milik-Dzeko RomaNews Tor Sapienza, prima il boato poi divampa un incendio

Prima il boato, poi l’incendio e una colonna di fumo. É accaduto nel tardo pomeriggio di oggi Tor Sapienza, dove una pattuglia del Gruppo GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in vi ...

La Regione Lazio fa dietrofront sulle mascherine

Per ora non ci sarà l’obbligo di portare la mascherine a Roma e nel Lazio. Lunedì scorso l’assessore alla sanità Alessio D’Amato aveva annunciato una ordinanza per multare chi non indossava le mascher ...

