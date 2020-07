Roma, maltrattamenti sugli animali: cane anziano gettato tra i rifiuti (Di martedì 21 luglio 2020) E’ di ieri la notizia, del caso dell’abbandono di un cane di circa 10 anni di età, chiuso dentro un sacco giallo e gettato tra i rifiuti. I fatti sono accaduti nel quartiere San Basilio, periferia est di Roma, dove le forze dell’ordine allertate dai passanti che avevano sentito i lamenti del cane; Sono prontamente intervenute salvando l’animale da morte certa, affidandolo alle cure dei volontari del canile di Muratella ed avviando prontamente le indagini per risalire al responsabile del gesto. Aumentano sempre di più purtroppo i casi di maltrattamenti di animali. Questo avviene, perché c’è una mancanza di pene severe e chi commette questi ignobili crimini molto spesso non finisce in carcere come ... Leggi su ilcorrieredellacitta

