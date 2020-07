Roma, investe e uccide pensionato su strisce pedonali. Giovane 21 enne alla guida scappa, poi si consegna (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, investe e uccide pensionato di 77 anni sulle strisce pedonali. Lo riferisce l'Adnkronos. È successo sul lungomare delle Meduse, a Torvaianica, sul litorale. Senza fermarsi per prestare soccorso, ... Leggi su leggo

occhio_notizie : Roma, investe e uccide pensionato, poi fugge: denunciato 21enne - Marco_chp1 : RT @leggoit: Roma, investe e uccide pensionato su strisce pedonali. Giovane scappa e viene denunciato - ennatrasporti : Investe e uccide pensionato, poi fugge: denunciato 21enne a Roma - leoberthi : RT @Adnkronos: Investe e uccide pensionato, poi fugge: denunciato 21enne a Roma - Tele_Nicosia : Investe e uccide pensionato, poi fugge: denunciato 21enne a Roma -

