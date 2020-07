Roma, infortunio per Under: Fonseca richiama Zaniolo tra i convocati (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo aver annunciato la non convocazione di Nicolò Zaniolo, il tecnico della Roma ha fatto un passo indietro richiamando nei convocati per la gara di domani il centrocampista azzurro visto l’infortunio di Under. Queste le dichiarazioni del tecnico Fonseca ai canali ufficiali giallorossi: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”. Foto: profilo twitter Roma L'articolo Roma, infortunio per Under: Fonseca ... Leggi su alfredopedulla

