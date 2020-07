Roma femminile, arriva dall’Empoli il portiere Baldi (Di martedì 21 luglio 2020) Secondo colpo per la Roma femminile che dall’Empoli acquista Rachele Baldi Colpo ufficiale in casa Roma femminile, il secondo in vista della prossima stagione. La società giallorossa ha infatti annunciato l’acquisto del portiere Rachele Baldi. Il portiere classe 1994 arriva dall’Empoli Ladies. Benvenuta Rachele Baldi ⚡️ 🧤 Il portiere proveniente dall'Empoli è il secondo rinforzo dell'#ASRomafemminile 🐺#ASRoma pic.twitter.com/4zzpGwnOZC — AS Roma femminile (@ASRomafemminile) July 21, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24

VoceGiallorossa : ??? @ASRomaFemminile, Baldi: 'A Roma perché sentivo il bisogno di un cambiamento, ho voglia di crescere'. VIDEO!… - ilRomanistaweb : Ufficiale - #RomaFemminile, Rachele #Baldi è una nuova calciatrice giallorossa Il portiere è in arrivo dall'Empoli… - forzaroma : Roma Femminile, ecco il secondo rinforzo: arriva Rachele Baldi dall'Empoli #ASRoma - PagineRomaniste : Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Rachele #Baldi - FOTO #ASRoma #RomaFemminile - siamo_la_Roma : ?? Secondo acquisto in casa #RomaFemminile ?? Arriva Rachele #Baldi #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma femminile Roma Femminile, allenamento-show delle giallorosse sulla spiaggia di Ostia. FOTO Sky Sport Ufficiale - Roma Femminile, Rachele Baldi è una nuova calciatrice giallorossa

La Roma Femminile si rinforza: è in arrivo Rachele Baldi, portiere proveniente dall'Empoli. Per la formazione di Betty Bavagnoli si tratta del secondo acquisto di questa finestra di mercato, dopo quel ...

Roma femminile, arriva dall’Empoli il portiere Baldi

Colpo ufficiale in casa Roma femminile, il secondo in vista della prossima stagione. La società giallorossa ha infatti annunciato l’acquisto del portiere Rachele Baldi. Il portiere classe 1994 arriva ...

La Roma Femminile si rinforza: è in arrivo Rachele Baldi, portiere proveniente dall'Empoli. Per la formazione di Betty Bavagnoli si tratta del secondo acquisto di questa finestra di mercato, dopo quel ...Colpo ufficiale in casa Roma femminile, il secondo in vista della prossima stagione. La società giallorossa ha infatti annunciato l’acquisto del portiere Rachele Baldi. Il portiere classe 1994 arriva ...