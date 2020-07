Roma, auto impazzita in piazza delle Coppelle: travolti tavolini di un ristorante, un bambino tra i feriti (Di martedì 21 luglio 2020) Paura a piazza delle Coppelle, in pieno centro a , dove un'auto impazzita tra travolto tavolini e clienti del ristorante Casa Coppelle. I feriti sono tre, tra cui un bimbo di sette anni trasportato in ... Leggi su leggo

rotaruchristina : RT @rep_roma: Roma, auto fa retromarcia e travolge i tavoli di un ristorante: paura in piazza delle Coppelle [di FLAMINIA SAVELLI] [aggiorn… - giannettimarco : RT @leggoit: #Roma, auto impazzita in piazza delle Coppelle: travolti tavolini di un ristorante, un bambino tra i feriti - Notiziedi_it : Roma, auto fa retromarcia e travolge i tavoli di un ristorante: paura in piazza delle Coppelle - markus_auto : MINI Challenge 2020, secondo round al Mugello: Tobia Zarpellon (Ceccato Motors by C.Z. Bassano R.T) al comando per… - cristianovilla9 : @mariolavia @nzingaretti Investita da un'auto che procedeva contromano a Roma angolo via Santa Croce di Gerusalemme… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma auto Virus, Roma choc. Sputano sulle maniglie delle auto per infettare. È caccia ai teppisti Leggo.it Auto piomba contro un ristorante in piazza delle Coppelle: tre feriti tra cui un bambino

Momenti di paura in piazza della Coppelle a Roma, dove un'auto è piombata contro i tavolini di un ristorante, distruggendoli. Nell'incidente avvenuto nel pieno centro di Roma sono rimaste ferite tre p ...

Incendio a Magliana, brucia baraccopoli di via Candoni: 800 persone evacuate. Treni in tilt

Fiamme, ettari di terreno bruciati ma soprattutto tanto fumo. Una nube così fitta da mandare in tilt anche il traffico con treni della Orte-Fiumicino sospesi, auto incolonnate sul viadotto della Magli ...

Momenti di paura in piazza della Coppelle a Roma, dove un'auto è piombata contro i tavolini di un ristorante, distruggendoli. Nell'incidente avvenuto nel pieno centro di Roma sono rimaste ferite tre p ...Fiamme, ettari di terreno bruciati ma soprattutto tanto fumo. Una nube così fitta da mandare in tilt anche il traffico con treni della Orte-Fiumicino sospesi, auto incolonnate sul viadotto della Magli ...