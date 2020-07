Roma, arma puntata contro due coniugi 75enni: ma la rapina era tutta una messinscena organizzata dalla badante (Di martedì 21 luglio 2020) Ha approfittato della sua mansione di badante notturna, presso la casa di due coniugi 75enni, entrambi con problemi di salute, ricoprendo il ruolo di mandante e basista, segnalando a suo fratello quando entrare in casa per poi rubare 2000 euro in contanti. I fatti risalgono al mese di gennaio scorso, quando la donna, una 56enne Romana ha indicato al fratello, di 44 anni, tramite ripetuti contatti telefonici, il momento opportuno per entrare in azione e asportare il denaro contante. Quando è entrato in casa parlava con cadenza dell’est Europa, ha simulato un’aggressione alla sorella complice e tenendola sotto minaccia di una pistola, ha costretto i due anziani ad indicare dove erano custoditi i loro risparmi. Dopo il primo intervento, il sopralluogo e i rilievi tecnici, i Carabinieri della Stazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

_Carabinieri_ : #Carabinieri Roma San Pietro hanno voluto regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico… - CorriereCitta : Roma, arma puntata contro due coniugi 75enni: ma la rapina era tutta una messinscena organizzata dalla badante - Roma_8095 : RT @_Carabinieri_: Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) e Squadre Operative di Supporto (S.O.S.) dei #Carabinieri: nate per accrescere la… - Giobegood : RT @Area51cinqueuno: #RecoveryFund #Conte Conte sfinito dai 'no' minaccia l'arma finale: 'Accordo senza l'Olanda' Se ce riesce, je inti… - Italians_online : I colori degli Etruschi - lastre parietali datate fra il VI e il V secolo a.C. - esposti fino al 1° novembre alla C… -