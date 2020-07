Rocket League: confermato il passaggio a free-to-play nel corso dell’estate (Di martedì 21 luglio 2020) Psyonix ha annunciato ufficialmente che Rocket League diventerà free-to-play nel corso dell’estate, in concomitanza con l’arrivo sull’Epic Games Store Tra i cambiamenti che la community aspettava di più per vedere Rocket League crescere ulteriormente come eSport, c’era sicuramente il passaggio al free-to-play. Oggi Psyonix annuncia ufficialmente che il titolo diventerà gratuito nel corso di questa estate, in concomitanza con l’arrivo sull’Epic Games Store. Rocket League: free-to-play, cross-progression, e tutte le ricompense per chi lo ha acquistato L’anno ... Leggi su tuttotek

