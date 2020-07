Roberto Insigne: niente penale all'ex agente Ottaiano (Di martedì 21 luglio 2020) Roberto Insigne vince la causa con il vecchio agente e dà un assist al fratello Lorenzo. Ieri il Tribunale di Napoli ha sancito che l'attaccante del Benevento non è tenuto a pagare la penale di 200 ... Leggi su gazzetta

Roberto Insigne vince la causa con il vecchio agente e dà un assist al fratello Lorenzo. Ieri il Tribunale di Napoli ha sancito che l’attaccante del Benevento non è tenuto a pagare la penale di 200 ...Probabili formazioni Parma Napoli: diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo allo stadio Ennio Tardini. Probabili f ...