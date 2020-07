Rivoluzionario test del sangue riconosce 5 tumori 4 anni prima delle tecniche tradizionali, in assenza di sintomi (Di martedì 21 luglio 2020) Una ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications, coordinata dall’Università della California a San Diego, ha consentito di sviluppare una tecnica basata sull’analisi del sangue, in grado di rilevare 5 forme di tumore comuni con un anticipo di 4 anni rispetto alle tecniche tradizionali. La tecnica, “PanSeer”, riconosce precocemente nel 91% dei casi i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato in persone senza sintomi. Il test potrebbe avere importanti ricadute sulla sopravvivenza dei malati di tumore, grazie alla diagnosi molto precoce: potrebbe rendere possibile, ad esempio intervenire con farmaci o con la chirurgia quando il tumore è nei primissimi stadi. Il test ... Leggi su meteoweb.eu

