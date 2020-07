Ritrovata trans brasiliana morta in casa a Milano: le ultime notizie (Di martedì 21 luglio 2020) Le ultime notizie da Milano: una trans brasiliana di 48 anni è stata trovata morta nella sua casa di Milano, in via Plana, vicino a Viale Certosa. Secondo quanto si apprende, la vittima, lavorava come escort e riceveva anche nel suo appartamento. Dalle ultime notizie risulterebbe che la donna è stata uccisa con oltre 50 coltellate inferte sul torace e sulla schiena. Al momento l’arma con cui la donna è stata uccisa non è stata Ritrovata. Sembra che siano stati i vicini ad allertare le forze dell’ordine perchè sentivano una strana puzza di gas provenire dall’appartamento e hanno avuto paura che ci fosse una fuga di ... Leggi su ultimenotizieflash

Ritrovata trans Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ritrovata trans