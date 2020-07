Ritorno in Classe e Organici, La Rassicurazione di Azzolina (Di martedì 21 luglio 2020) Nel corso di una visita istituzionale a Bologna, la Ministra Azzolina ha approfondito la questione del Ritorno in Classe a settembre e degli Organici. “Sugli Organici stiamo lavorando, chiaramente è un lavoro che si fa sia al ministero dell’Istruzione sia guardando alle esigenze dei territori, quindi mi sento di rassicurare. Non fanno bene in questo momento i toni allarmistici o apocalittici“. Queste le parole di Azzolina su scuola e Ritorno in Classe. “Il tavolo per la ripresa delle lezioni a settembre in Emilia-Romagna è andato molto bene” aggiunge la Ministra. Poi continua: “Oggi c’erano anche i sindacati, ci siamo confrontati e ci sono due aspetti. Da una parte le immissioni in ... Leggi su youreduaction

