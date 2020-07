Risultati Serie A, 35ª giornata: il Milan batte anche il Sassuolo [FOTO e CLASSIFICA] (Di martedì 21 luglio 2020) Risultati Serie A – Si riparte con una nuova giornata di Serie A, la 35ª. Nel primo match successo per l’Atalanta contro il Bologna, decide un gol di Muriel per l’1-0, il Milan supera il Sassuolo grazie alla doppietta di Ibra. Mercoledì si giocano sei partite. Apre Parma-Napoli, tra le gare delle 21,45 spiccano il derby tra Sampdoria e Genoa e Inter-Fiorentina. Due i posticipi del giovedì: Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati Martedì 21 luglio ore 19,30 Atalanta-Bologna 1-0 (66′ Muriel) (LE PAGELLE) ore 21,45Sassuolo-Milan 1-2 (19′ Ibra, 42′ Caputo, 46′ Ibra) Mercoledì 22 ... Leggi su calcioweb.eu

sportnotizie24 : #SerieA, 35ª giornata: #Ibrahimovic decide #SassuoloMilan, l'#Atalanta torna a vincere #Muriel #AtalantaBologna - Marmat83 : Cambiare allenatore questa stagione sarebbe un po’ per tutti un “errore”. Confermare Pioli per questa serie di risu… - lilitwelve : RT @MaurizioJj: @Mirko799 Grande sfiga per il Milan questa serie di risultati. Anche secondo me non arriverà a Natale - MaurizioJj : @Mirko799 Grande sfiga per il Milan questa serie di risultati. Anche secondo me non arriverà a Natale - federicoteatino : @86_longo Dilettantismo allo stato puro. Rinneghi un progetto tecnico per una serie di risultati di partite giocate… -