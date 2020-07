Ristoratore di Treviso: “Multa e chiusura perché lavoravamo”, ma era già stato sanzionato per buffet irregolare (Di martedì 21 luglio 2020) Un Ristoratore di Treviso ha affidato ai social uno sfogo pieno di rabbia e frustrazione dopo aver visto la sua attività chiusa per 5 giorni con tanti di multa a seguito di riscontrate irregolarità da parte di agenti in borghese. L’uomo ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook e racconta che gli agenti della Polizia Municipale di Treviso, in borghese, gli avrebbero applicato una multa di 400 euro e avrebbero disposto 5 giorni di chiusura per la sua attività dopo aver riscontrato che tre persone si erano alzate dai tavoli senza indossare la mascherina. chiusura di 5 giorni e multa di 400€ perché stavamo lavorano Vi rendete conto della pazzia Mentre stanno appestando l’Italia portandoci infetti A noi per L ennesima volta ci distruggono Al termine ... Leggi su bufale

clikservernet : Ristoratore di Treviso: “Multa e chiusura perché lavoravamo”, ma era già stato sanzionato per buffet irregolare - Noovyis : (Ristoratore di Treviso: “Multa e chiusura perché lavoravamo”, ma era già stato sanzionato per buffet irregolare)… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratore Treviso Ristoratore di Treviso: “Multa e chiusura perché lavoravamo”, ma era già stato sanzionato per buffet irregolare Bufale.net Lo sfogo da Treviso contro il governo Conte: "Così ci fate chiudere il ristorante"

Un ristorante chiuso a causa di tre persone che si alzano dal tavolo senza mascherina. A raccontare con un video su Twitter l'assurdo episodio è un ristoratore di Treviso: "Conte ci massacra! Treviso, ...

Treviso, i vigili fanno chiudere il ristorante dopo la segnalazione: serviva cibo a buffet

TREVISO - Serviva cibo a buffet, modalità attualmente vietata dalle normative anti-Covid. E così una decina di giorni fa è stato temporaneamente chiuso un locale di via Fonderia a Treviso. Qui gli age ...

Un ristorante chiuso a causa di tre persone che si alzano dal tavolo senza mascherina. A raccontare con un video su Twitter l'assurdo episodio è un ristoratore di Treviso: "Conte ci massacra! Treviso, ...TREVISO - Serviva cibo a buffet, modalità attualmente vietata dalle normative anti-Covid. E così una decina di giorni fa è stato temporaneamente chiuso un locale di via Fonderia a Treviso. Qui gli age ...