Riot Games presenta il marchio LoL Esports (Di martedì 21 luglio 2020) Riot Games ha svelato oggi un nuovo marchio legato all'eSport di League of Legends, LoL Esports, che sarà la voce e la piattaforma delle competizioni mondiali e la più grande esperienza di intrattenimento sportiva per i fan di tutto il mondo."Il nostro obiettivo è dare gioia ai miliardi di fan dell'eSport di LoL sparsi per il mondo" ha affermato John Needham, capo globale dell'39 eSport in Riot Games. "Tutto nasce dalla creazione di un florido ecosistema di eSport supportato da competizioni emozionanti, crescita sostenibile, tecnologia all'avanguardia, intrattenimento intenso e l'attenzione all'integrità per lo sport e per i nostri team. "Ora tutto questo vivrà all'interno di LoL Esports, dalle emozionanti sfide nelle leghe regionali ... Leggi su eurogamer

