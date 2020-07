Renzi su Riapertura Scuola: Pronti Alle Barricate (Di martedì 21 luglio 2020) “L’importante ora è riaprire le scuole e farlo bene il 14 settembre. Su questo siamo Pronti Alle Barricate“. Queste le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, durante la presentazione a Trento del suo ultimo libro, si sofferma sul tema Riapertura della Scuola. “Un Paese che riapre il campionato di calcio e non le scuole ha qualcosa che non va” afferma il leader di Italia Viva, che poi conclude: “Senza Scuola non c’è futuro“. Leggi su youreduaction

