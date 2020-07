Renault Espace - Il restyling in Italia con prezzi a partire da 43.700 euro (Di martedì 21 luglio 2020) La Renault ha aperto gli ordini per il restyling della Espace, che verrà proposta a partire da 43.700 euro nelle varianti a cinque e a sette posti. La gamma è composta dagli allestimenti Business, Executive e Initiale Paris, mentre sono tre le motorizzazioni disponibili: quella 1.8 TCe 225 a benzina e le diesel 2.0 Blue dCi da 160 e 200 CV, tutte abbinate al cambio automatico Edc.La prima volta dei Matrix Led. Il restyling della monovolume francese interessa principalmente il frontale e la coda: la novità principale riguarda l'introduzione dei gruppi ottici Led Matrix Vision, proposti per la prima volta da un modello Renault. L'abitacolo è stato allo stesso tempo rivisto per fare spazio alla ricarica wireless nella console centrale, ma anche ... Leggi su quattroruote

