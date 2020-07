Regno Unito, il rapporto: “Interferenze della Russia in Uk, che accoglie a braccia aperte gli oligarchi. Governo agisca”. Mosca: “Fake” (Di martedì 21 luglio 2020) Un rapporto largamente atteso che conferma le ingerenze della Russia nei confronti del Regno Unito, considerato “tra i suoi principali obiettivi” per il suo ruolo centrale nella “lobby occidentale anti-Mosca” e per la sua vicinanza con gli Usa. Ma il contenuto del rapporto viene smentito da Mosca, dove il ministero degli Esteri lo bolla come una manifestazione di “russofobia in una cornice fake”, ha commentato la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova. Il dossier elaborato dal Comitato britannico di Intelligence e Sicurezza evidenzia le interferenze del Cremlino negli affari interni di Londra, incluso il referendum su Brexit del 2016, e chiede al Governo di Boris Johnson ... Leggi su ilfattoquotidiano

