«Regione Lombardia fa cassa con le donazioni dei cittadini e chiede soldi allo Stato per l’ospedale in Fiera» (Di martedì 21 luglio 2020) Il Partito Democratico di Milano va all’attacco della Regione Lombardia sulla gestione «poco trasparente» dei fondi arrivati dai versamenti «generosi» dei lombardi durante le settimane più buie dell’emergenza sanitaria. Spiega oggi il Corriere della Sera di Milano: «Complessivamente sono stati incassati poco meno di 205 milioni di euro — spiegano il capogruppo del pd al Pirellone Fabio Pizzul e i consiglieri Carmela Rozza e Carlo Borghetti —e 25 milioni dei quasi 53 finiti direttamente al conto della Regione, avevano come destinazione prescelta dal donatore l’ospedale realizzato al Portello. Ma la Regione avanza richieste di rimborso al governo anche per quella struttura: 7 milioni ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : ?????? ULTIM'ORA – Nessun morto di Covid in Lombardia, il report della Regione del 19 lugliohttps://trib.al/mu9Pdl1 - TeresaBellanova : Oggi, per la prima volta dal 22 febbraio, in Lombardia non sono state registrate vittime da Covid-19. Finalmente un… - RegLombardia : #NumeroUnico Se hai bisogno di assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti, chiama il nuovo numero unic… - CsvBergamo : ?? Fondazione Cariplo e Regione Lombardia lanciano il bando 'È di nuovo sport' per aiutare tutte le associazioni spo… - ivonne69villa : RT @RegLombardia: #NumeroUnico Se hai bisogno di assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti, chiama il nuovo numero unico 1161… -