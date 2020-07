Regione Campania, un decesso per coronavirus. Stabile il numero dei positivi (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResta Stabile il numero dei positivi in Campania nella giornata odierna. Esattamente come ieri, sono sei i nuovi contagiati da coronavirus. Purtroppo, però, torna a registrarsi un decesso. Di seguito il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 6 Tamponi del giorno: 1.590 Totale positivi: 4.839 Totale tamponi: 314.126 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 4 Totale guariti: 4.108 (di cui 4.108 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver ... Leggi su anteprima24

carlosibilia : Oggi ad #Avellino con @val_ciarambino candidata Presidente alla regione #Campania. Il @Mov5Stelle è il cambiamento… - vilmamoronese : Siamo tutti al fianco della nostra @val_ciarambino e dei nostri candidati consiglieri, insieme possiamo cambiare in… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID19italia - Scisciano : Campania, Ecoballe: Caldoro risponde a De Luca con un video di Renzi: Napoli, 21 Luglio – Alla odierna conferenza s… - Notiziedi_it : Covid-19, bonus della Regione Campania per le imprese turistiche -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania La Regione Campania con il turismo - Regione informa Regione Campania Saldi a sorpresa, al via in sordina gli sconti d'estate

Saldi a sorpresa. La regione Campania ha recepito le istanze delle associazioni di categoria ed anticipato l'avvio delle vendite con gli sconti. Una decisione che è stata resa ufficiale solo nella gio ...

CORONAVIRUS Italia: Ultimo Bollettino, EPIDEMIA in CALO! +129 CONTAGIATI, +15 MORTI, +2 in T.INTENSIVA

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 244.434 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+219 rispetto a ieri, pari a +0,1%). Di queste 35.045 sono decedute (+1 ...

Saldi a sorpresa. La regione Campania ha recepito le istanze delle associazioni di categoria ed anticipato l'avvio delle vendite con gli sconti. Una decisione che è stata resa ufficiale solo nella gio ...Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 244.434 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+219 rispetto a ieri, pari a +0,1%). Di queste 35.045 sono decedute (+1 ...