Regionalismo, nella Sanità ecco le regole-trappola: colpiscono chi muore prima (Di martedì 21 luglio 2020) Gli anziani hanno più bisogno di assistenza sanitaria. Dove la speranza di vita è bassa ci sono meno anziani. Quindi si possono ridurre risorse per le cure dove si muore prima. In... Leggi su ilmattino

Sarà pure come dicono quelli del Movimento 5 Stelle, ossia che – Perugia a parte – c'è poco da festeggiare- Ma nel giorno del cinquantenario dell'insediamento del primo consiglio regionale umbro qualc ...