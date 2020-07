Reggio Audace-Bari domani in tv: canale, orario e diretta streaming finale playoff Serie C (Di martedì 21 luglio 2020) Reggio Audace-Bari sarà visibile domani in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della finale playoff di Serie C 2019/2020. Si scende in campo per l’atto conclusivo della post season: chi vince questa sfida otterrà la promozione in Serie B, chi perde ci riprova l’anno prossimo. Calcio d’inizio tra emiliani e pugliesi alle ore 20.45 di mercoledì 22 luglio, diretta tv su Rai Sport + HD, streaming su Rai Play e in pay su Eleven Sports. Leggi su sportface

infoitsport : Scala (ds Bari): 'La finale si doveva giocare in campo neutro, Reggio Audace avrà vantaggio enorme' - infoitsport : Un anno dopo Serrotti si gioca (di nuovo) un posto in serie B: mercoledì c'è Reggio Audace-Bari - Calciodiretta24 : Reggio Audace – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Reggio Audace – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - sportface2016 : Finale Playoff #SerieC | #ReggioAudace-#Bari, allerta massima per l'ordine pubblico -