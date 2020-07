Reddito di emergenza: si avvicina la scadenza del 31 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Si avvicina il termine ultimo per presentare la domanda per il Reddito di emergenza, l’aiuto economico introdotto dal dl Rilancio che va da 400 a 800 euro ed è riconosciuto per due mensilità. La scadenza per presentare le domande è il 31 luglio e in questo periodo il Ministero del Lavoro ha avviato una campagna informativa dedicata al Rem a supporto dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus. Uno spot di pochi secondi, che non chiarisce però quelli che sono i requisiti per poterne fare richiesta all’Inps. Rem, i requisiti per fare domanda Possono fare domanda fino al 31 luglio i nuclei familiari con: residenza in Italia al momento della domanda, verificata con ... Leggi su quifinanza

Reddito emergenza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Reddito emergenza