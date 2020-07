Reddito di cittadinanza, la beffa più grande: riceve l’assegno ma ha 40 case e 120mila euro di affitti (Di martedì 21 luglio 2020) Ha un patrimonio immobiliare addirittura di 40 appartamenti. Nonostante ciò e percepiva il Reddito di cittadinanza. A scoprirlo le Fiamme Gialle. L’uomo ora dovrà restituire le somme che ha indebitamente percepito e rischia una condanna fino a 6 anni di reclusione. Lo riporta ChietiToday. La Guardia di Finanza di Lanciano ha denunciato l’uomo che – secondo l’accusa – mediante false attestazioni riceveva il sostegno economico stanziato a favore delle persone in difficoltà economica. Reddito di cittadinanza, i titolari della società In base alla ricostruzione delle Fiamma Gialle, l’uomo avrebbe omesso di indicare i guadagni generati da numerose locazioni delle quaranta unità immobiliari. Erano riconducibili a una società i ... Leggi su secoloditalia

