Reddito di cittadinanza, Catalfo: “Fondamentale per la lotta alla povertà minorile” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – “A giugno delle 1.2 milioni di famiglie che ricevono il reddito di cittadinanza il 35% ha figli, e sui 2.9 milioni di persone che lo ricevono 750.000 sono minorenni. È indubbio quindi che il reddito rappresenti una misura fondamentale anche per la lotta alla poverta’ minorile”. Lo dichiara Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, durante la commissione parlamentare sull’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Leggi su dire

fanpage : Riceve il reddito di cittadinanza, ma ha 40 case e percepisce 120mila euro d'affitto - GiovanniToti : 'Non si prorogano le scadenze fiscali. Le Partite Iva non stanno peggio di altri'! Ecco un'altra offesa ai nostri l… - VittorioSgarbi : #governodiperacottari #cassaintegrazione Ancora 90 mila operai dallo scorso marzo senza cassa integrazione. Solo u… - raffaele_tucci : @GiuseppeConteIT Tutti a dire che quota 100 va abolita,ma nessuno del mainstream a dire che il reddito di cittadina… - gmultatuli : RT @laura_ceruti: La badante di mia suocera moldava assunta in regola, oggi ha detto che percepisce pure assegno disoccupazione e reddito… -