Red Dead Redemption: Kit Harrington nel ruolo di John Marston nel fan trailer (Di martedì 21 luglio 2020) Un nuovo fan trailer offre uno sguardo a come potrebbe essere un adattamento cinematografico del videogame Red Dead Redemption con la star Kit Harrington nei panni di John Marston. Come apparirebbe Kit Harington nell'adattamento cinematografico del popolare videogame Red Dead Redemption? Ce lo rivela un divertente fan trailer che immagina Harington nei panni del protagonista John Marston. Red Dead Redemption, videogioco action-adventure prodotto da Rockstar nel 2010, ha avuto grande successo tanto da dare il là a un game prequel uscito nel 2018. Il franchise, di fatto, aveva preso il via nel 2004 con Red Dead Revolver per poi esplodere sei anni ... Leggi su movieplayer

