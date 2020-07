Recovery, “Rafforzato il governo e leadership di Conte”, Gualtieri rilancia l’esecutivo (Di martedì 21 luglio 2020) E’ forse il più influente tra i ‘generali di Cesare’ e, come è giusto che sia, ora ne raccomanda l’ascensione al ruolo di Imperatore. Ma torniamo ai giorni nostri. Nel bene o nel male, l’accordo lo abbiamo portato a casa, e ne avevamo un bisogno disperato. Ora è inutile stare qui ad immaginare se a trattare fosse stato Tizio piuttosto che Caio, l’importante è poter contare su dei fondi ‘veri’ per far ripartire questo Paese, attualmente ‘impaludato’. Nessuno può negare a Conte il merito di aver trattato con diplomazia e tenacia, quello che poteva ottenere l’ha ottenuto – forse meno – ma c’è anche da spiegare che, per quanto i ‘Frugali’ ci abbiano ostacolato, sapevano benissimo che alla prima minaccia da parte nostra di uscire dalla Ue, sarebbe crollato ... Leggi su italiasera

