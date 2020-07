Recovery Fund, vittoria di Conte e débâcle per i tifosi del Mes. Accordo raggiunto nella notte: il premier italiano strappa 209 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) Al tavolo delle trattative è stato sempre chiaro e perentorio su un aspetto Giuseppe Conte: l’Italia non avrebbe mai accettalo compromessi al ribasso. Non si tratta solo di soldi e del futuro dell’Europa, anche di dignità. Lo aveva detto sin dall’inizio del difficile negoziato che ha visto il nostro Paese saldamente schierato contro le assurde pretese dei frugali e in particolare dell’olandese Mark Rutte, che si sarebbe battuto “fino alla fine perché le risorse fossero cospicue e favorissero la ripresa”. E stando a quanto risulta dai primi calcoli, sulla base di quanto proposto dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel, accettata nella notte, vale a dire un Recovery Fund invariato di 750 miliardi complessivi ma ripartito in ... Leggi su lanotiziagiornale

