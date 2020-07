Recovery fund: trovato l’accordo, Italia incassa sussidi e più prestiti (Di martedì 21 luglio 2020) Recovery fund: trovato l’accordo, Italia incassa sussidi e più prestiti La quarta giornata del vertice europeo sul Recovery fund con i Premier dei Ventisette Paesi membri si è conclusa quasi alle 6 del mattino di oggi. Segui Termometro Politico su Google News Ad annunciare l’accordo finalmente raggiunto sul Recovery fund, dopo giorni di veti incrociati e dardi infuocati tra Falchi del Nord – cosiddetti “frugali” -, capitanati dall’Olanda, e Paesi mediterranei, con in testa Italia e Spagna, è Charles Michel con un tweet all’alba. Il Presidente del Consiglio europeo parla di “Deal” e annuncia che i capi di ... Leggi su termometropolitico

AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - FranchiniGio : RT @AttilioGeroni: Ed ecco il resoconto del nostro corrispondente da Bruxelles just before he got some well deserved sleep. Accordo sul Rec… - luciapulichino : @gladiatoremassi @GiuseppeConteIT Non mi pare che abbiano ammesso la superiorità politica di Conte. Anzi hanno comm… -