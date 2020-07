Recovery Fund, Tajani: “Risultato positivo, Ue vince contro posizioni nazionaliste e sovraniste che rischiavano di mandare all’aria il progetto” (Di martedì 21 luglio 2020) “Recovrry Fund? È un risultato positivo, l’Europa vince contro chi voleva distruggerla. posizioni nazionaliste e sovraniste rischiavano di mandare all’aria un progetto che noi abbiamo fortemente voluto”, così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani commenta l’accordo raggiunto nella notte, con una posizione opposta rispetto a quella del leader della Lega, Matteo Salvini. Ora, sottolinea “bisogna saperli prendere quei soldi” con “progetti di riforme”. “Noi abbiamo idee molto chiare e abbiamo fatte proposte”, aggiunge. E rilancia: “Credo sarebbe giusto utilizzare da subito i fondi Mes per una riforma della Sanità e i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Uno dei protagonisti di queste lunghissime trattative al Consiglio europeo sul Recovery Fund è stato indubbiamente il presidente olandese Mark Rutte. Ma dopo un lungo braccio di ferro con i «frugali» ...«Un grande risultato non solo per l’Italia, ma per il rilancio dell’economia europea, il sostegno all’occupazione e per la salvaguardia del mercato unico». Questo il commento del presidente di Confagr ...