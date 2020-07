Recovery Fund, stime: all'Italia la quota più grande dei fondi messi a disposizione dalla Ue (Di martedì 21 luglio 2020) L'Italia si aggiudica la fetta più grande dei sussidi e dei prestiti del Recovery Fund. E' quanto emerge da due tabelle diffuse da fonti Italiane con la stima della ripartizione tra i Paesi. All'... Leggi su tgcom24.mediaset

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - rosa857 : amo quest'uomo... il nostro Presidente @GiuseppeConteIT - Miki_2313 : RT @fattoquotidiano: Recovery Fund, Tajani: “Risultato positivo, Ue vince contro posizioni nazionaliste e sovraniste che rischiavano di man… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

Uno dei protagonisti di queste lunghissime trattative al Consiglio europeo sul Recovery Fund è stato indubbiamente il presidente olandese Mark Rutte. Ma dopo un lungo braccio di ferro con i «frugali» ...«Un grande risultato non solo per l’Italia, ma per il rilancio dell’economia europea, il sostegno all’occupazione e per la salvaguardia del mercato unico». Questo il commento del presidente di Confagr ...