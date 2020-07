Recovery Fund, Rutte cattivo europeista (5), ma miglior protagonista (8). Conte si batte e ottiene quello che vuole (8). Le pagelle dei leader (Di martedì 21 luglio 2020) Trovata l’intesa sulla dotazione complessiva del piano per sostenere i Paesi più colpiti dalla pandemia. I voti ai leader europei Leggi su corriere

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - giomedici3 : RT @piergiuseppe36: Recovery fund, Paragone: “serve solo per tenere in vita l’inganno europeo - EnricaGaletti : RT @piergiuseppe36: Recovery fund, Paragone: “serve solo per tenere in vita l’inganno europeo -