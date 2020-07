Recovery Fund, Renzi: 'Governo europeista fa bene all'Italia' (Di martedì 21 luglio 2020) C'è soddisfazione nella maggioranza per l'accordo sul Recovery Fund firmato a Bruxelles. Per il leader di Iv, Matteo Renzi, si tratta di un 'ottimo risultato per l'Italia, un capolavoro politico per l'... Leggi su tgcom24.mediaset

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - giannettimarco : RT @petergomezblog: #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo tute… - mimmoalba1 : RT @Yi_Benevolence: Hanno aumentato la parte dei prestiti di 30 miliardi con condizioni, cioè hanno messo il #MES dentro al Recovery Fund.… -