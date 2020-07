Recovery fund, malumori degli ambientalisti. Thunberg: “Al clima le briciole”. Ma nell’intesa c’è la clausola green: vincolato il 30% dei fondi (Di martedì 21 luglio 2020) Greta Thunberg parla di “briciole”, l’eurodeputata dei Verdi tedeschi Alexandra Geese di “tradimento delle future generazioni”. Non tutti hanno accolto con entusiasmo l’accordo stiupulato a fatica tra i capi di Stato e di governo sul Recovery fund e sul bilancio 2021-2027 dell’Unione. Mentre il commissario all’Economia Paolo Gentiloni lo definisce “la più importante decisione economica dall’introduzione dell’euro”, fra gli ambientalisti europei cominciano a emergere i primi malumori. L’accusa, lanciata dalla giovanissima attivista svedese, è che dal Consiglio europeo siano uscite solo “belle parole” e alcuni “vaghi, incompleti e distanti obiettivi climatici quasi impossibili da ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’accordo sul Recovery Fund è senza dubbio una notizia positiva. Alla fine i soldi del fondo per la ripresa saranno 750 miliardi, messi a disposizione dei 27 Paesi dell’Unione Europea. Di questi 390 ...L'accordo "storico" sul Recovery fund è "un'opportunità unica di rilancio" per l'Italia che riceverà in dote circa 209 miliardi, 82 di sussidi e 127 di prestiti: il 10% delle risorse della Recovery e ...