Recovery Fund, la leghista Gancia elogia Conte: “Cosa diranno Salvini e Meloni?”. Poi cancella il post (Di martedì 21 luglio 2020) Recovery Fund, la leghista Gancia elogia Conte, poi rimuove il post “Sin dall’inizio sono stata l’unica all’interno del partito di Matteo Salvini (quella che un tempo era la Lega) a sostenere convintamente nel centrodestra (insieme a qualche collega di Forza Italia) la necessità di un accordo ambizioso sul Recovery Fund. E’ stato fatto un grande lavoro diplomatico da parte dell’Italia”: il post Facebook che non ti aspetti è quello dell’eurodeputata leghista Gianna Gancia, che nel giorno in cui il Consiglio europeo chiude l’accordo per i fondi a disposizione dei Paesi per rimettersi in piedi dopo il ... Leggi su tpi

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - deeplyfree3 : RT @Gitro77: Conte ha accettato un Recovery Fund in stile MES, con meno sussidi (a cui comunque contribuiremo anche noi) e la troika incorp… - gzibordi : @PaoloR48944398 @FascioMerda @AntonioSocci1 il Recovery Fund è obiettivamente qualcosa di utile, non è molto, ma ha… -