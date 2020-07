Recovery Fund, la furia dell’olandese Wilders: “All’Italia 82 miliardi di regali” (Di martedì 21 luglio 2020) Questa mattina, alle 5:32, si è concluso il Consiglio europeo sul Recovery Fund. L’accordo ha diviso la politica di tutta Europa, e in particolare dagli schieramenti di destra sono state sollevate numerose polemiche. Il leader della destra euroscettica e sovranista in Olanda, Geert Wilders, per esempio, ha esposto delle dure critiche al suo Primo ministro Mark Rutte. Secondo il sovranista, alleato di Matteo Salvini a Bruxelles, infatti, all’Italia andranno “82 miliardi di regali”, di soldi olandesi, oltre a “390 miliardi di euro regalati all’Europa meridionale”. >>Leggi anche: Recovery Fund, accordo raggiunto: all’Italia però i soldi servono subito Recovery ... Leggi su urbanpost

