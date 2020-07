Recovery Fund incassato, ma il vero sconfitto è il sogno di un’Europa unita (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio) Dopo l’accordo sul Recovery Fund presentato stamattina dopo quattro giorni e quattro notti di negoziato ci si chiede chi ha perso e chi ha vinto. Di sicuro si può dire che a vincere la sfida della riorganizzazione economica post emergenza Coronavirus è l’Europa dei gruppi organizzati: paesi frugali, gruppo di Visegrad, asse franco-tedesco, paesi mediterranei… ognuno ha negato e ottenuto qualcosa, e in fondo va bene così: non era facile chiudere tutto con un solo vertice. Gli unici che possono sentirsi offesi sono gli europeisti più federalisti: il piano ha sacrificato molto agli interessi nazionali e alle logiche intergovernative. Al di là dei numeri, infatti, l’essenza dell’accordo non è quanto si è ottenuto, ma a cosa si ... Leggi su open.online

