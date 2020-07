Recovery Fund, il premier Conte esulta: “All’Italia il 28% del Recovery. Fondi aumentati. Presto task force su piano di rilancio” (Di martedì 21 luglio 2020) “Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo”, così il premier Giuseppe Conte al termine del vertice europeo. Durante la notte è stato raggiunto l’accordo per il Recovery Fund. Il piano “che abbiamo approvato è davvero molto consistente: 750 miliardi, dei quali una buona parte andrà all’Italia. Il 28%: parliamo di 209 miliardi. Abbiamo anche migliorato l’intervento a nostro favore, se consideriamo la proposta originaria della Commissione Ue e della presidente von der Leyen”, ha aggiunto il presidente del Consiglio che ha poi annunciato l’impegno immediato di una “task force, che andremo a ... Leggi su ilfattoquotidiano

