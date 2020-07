Recovery fund, il caso del post (poi rimoso) attribuito alla leghista Gancia: “Grande lavoro diplomatico dell’Italia. Cosa diranno Salvini e Meloni?” (Di martedì 21 luglio 2020) Del post sul profilo Facebook dell’eurodeputata Gianna Gancia non c’è traccia. Ma da alcune ore circola in rete uno screenshot attribuito alla parlamentare leghista, ex presidente della provincia di Cuneo e nota per essere parte della “vecchia guardia leghista”, nel quale si elogia “il grande lavoro diplomatico dell’Italia” per l’accordo raggiunto sul Recovery fund. “Sin dall’inizio sono stata l’unica”, si legge nel messaggio, “all’interno del partito di Salvini (quella che un tempo era la Lega) a sostenere convintamente nel centrodestra (insieme a qualche collega di Forza Italia) la necessità di un accordo ... Leggi su ilfattoquotidiano

