Recovery Fund, i vertici Ue soddisfatti. Michel: “Accordo solido, l’Europa è unita”. Von der Leyen: “Negoziato lungo, ma ne è valsa la pena” (Di martedì 21 luglio 2020) Esultano i vertici europei dopo l’accordo raggiunto dai leader degli Stati membri sul Recovery Fund. “È un accordo solido, è un accordo forte. Accordo giusto per l’Europa”, ha sottolineato il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine dei quattro giorni di trattative. Soddisfatta anche Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione europea: “Abbiamo negoziato 90 ore, giorno e notte, ma ne è valsa la pena”. L'articolo Recovery Fund, i vertici Ue soddisfatti. Michel: “Accordo solido, l’Europa è unita”. Von der Leyen: “Negoziato ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'accordo tra i paesi europei su ammontare e condizioni del Recovery Fund per ora non ha provocato alcun rally del cross Eur/Usd: analisi sulle ragioni Forse alcuni traders molto ottimisti si ...Il disco verde di Bruxelles al Recovery Fund chiude una partita (frugali vs spendaccioni), ma ne apre subito un’altra. “Con 209 miliardi faremo ripartire l’Italia”, ha annunciato trionfate Giuseppe ...