Recovery fund, gli alleati di Salvini in Europa criticano l’intesa perché “favorevole” all’Italia. Wilders: “Conte ottiene 82 miliardi di regali” (Di martedì 21 luglio 2020) Isolato dagli altri partiti di centrodestra in Italia e pure dagli alleati sovranisti in Europa. Se per Matteo Salvini i 207 miliardi destinati al nostro Paese grazie al Recovery fund sono una “fregatura”, i leader dei principali partiti che a Strasburgo fanno parte di Identità e Democrazia – lo stesso gruppo politico della Lega – attaccano l’intesa raggiunta nel Consiglio europeo. Ma per i motivi opposti. “Il Primo ministro italiano Giuseppe Conte è molto soddisfatto. ottiene 82 miliardi di regali dai nostri soldi”, scrive su Twitter il capo del Partito nazionalista dei Paesi Bassi Geert Wilders. “Gli italiani sono tre volte più ricchi degli olandesi – aggiunge ... Leggi su ilfattoquotidiano

