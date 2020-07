Recovery fund, firmato l’accordo: ecco quanti soldi andranno all’Italia (Di martedì 21 luglio 2020) C’è la firma sull’accordo per il Recovery fund. Dopo cinque giorni di strenue trattative, il negoziato al Consiglio Europeo si è concluso questa mattina, all’alba, con la tanto attesa fumata bianca. Grazie a un compromesso fra le parti avverse, alle 5,32 è stata firmata l’intesa sul piano per il rilancio dell’Unione Europea dopo l’emergenza Covid. Recovery fund, cosa prevede l’accordo fra gli Stati: all’Italia 209 miliardi Saranno 750 miliardi da stanziare a sostegno dei Paesi Membri che hanno sofferto maggiormente la crisi. Fra questi, l’Italia sarà lo stato che avrà i maggiori benefici, con ben 209 miliardi di euro divisi in prestiti e sussidi. L’annuncio dell’accordo è stato dato dal presidente del Consiglio ... Leggi su italiasera

borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - borghi_claudio : @DxZagor @camstork @luiselladb Nulla. È entrato già sconfitto perché il recovery fund è una fregatura. Tutto grazie… - petergomezblog : #Recoveryfund, nuova proposta: all’Italia 209 miliardi, di cui 82 di sussidi da non restituire e 127 di prestiti. M… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Accordo sul Recovery Fund al Consiglio Ue. Giuseppe Conte: 'Soddisfatti, ora dobbiamo correre' - popoloZeta : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 1 (Grazie a @carlo_bis) Ridicola operazione propagandistica per cantare… -