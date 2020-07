Recovery Fund, esulta la maggioranza. Di Maio: “L’Ue è cambiata”. Zingaretti: “Adesso concretezza e velocità”. Morra: “Terremo le mafie lontane”. Gentiloni: “Più importante decisione da introduzione euro” (Di martedì 21 luglio 2020) Con l’annuncio dell’accordo raggiunto tra i 27 capi di Stato e di Governo dell’Ue sul Recovery Fund, all’alba di oggi, arrivano anche le prime reazioni degli esponenti politici italiani, dopo un’attesa durata 92 ore, in quello che è stato il vertice europeo più lungo della storia. esulta la maggioranza, che adesso pretende “velocità” nelle proposte per l’accesso ai fondi, mentre l’opposizione chiede che il programma di riforme venga scritto in Parlamento e non affidato a una task force competente. Con 209 miliardi di euro in arrivo nel Paese, il 28% dei 750 totali previsti da Next Generation Eu, il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, manda il suo avvertimento alla criminalità organizzata: “Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano

