Recovery fund, dalla rivoluzione del debito comune al nodo dei tempi: i primi anticipi arriveranno nel 2021. Ecco i punti dell’intesa che rende l’Italia beneficiario netto dell’Unione (Di martedì 21 luglio 2020) C’è lo storico via libera all’emissione di debito comune su larga scala, punto su cui da quattro mesi si batteva il fronte dei Paesi “ambiziosi” capeggiati da Parigi e Roma. C’è un ridimensionamento dell’ammontare complessivo degli aiuti a fondo perduto, ma non per l’Italia, che è favorita dalla modifica dei criteri di ripartizione ed è l’unico Stato che si appresta a passare da contributore netto a beneficiario netto. Aumenta da 560 a 672,5 miliardi la portata della Recovery and resilience facility, cuore dell’intervento europeo per la ripresa. In compenso scompare il Solvency instrument per la ricapitalizzazione delle imprese sane andate in crisi causa Covid. Infine, non trova soluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano

