Recovery Fund, Conte esulta: “Giornata storica, ora dobbiamo far ripartire l’Italia” (Di martedì 21 luglio 2020) Sono servite poco più di 90 ore per raggiungere l’intesa, ma alla fine il Recovery Fund è stato approvato. All’Italia andranno 209 miliardi, 30 in più rispetto alla prima proposta (Qui i dettagli dell’accordo). Una soluzione che ha fatto felice il premier Giuseppe Conte, che alle 6 del mattino, appena siglato il patto tra applausi di approvazione, ha parlato in videoconferenza spiegando i punti dell’intesa. “Avremo una grande responsabilità. Abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza, di cambiare volto al nostro Paese. Ora dobbiamo correre, utilizzando questi soldi per investimenti, per riforme strutturali”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio, aggiungendo: “Siamo all’alba del quarto giorno di ... Leggi su italiasera

