Recovery Fund, Antonio Socci a Silvio Berlusconi: "Qualcuno gli ricordi che chi remava contro l'accordo non erano i sovranisti" (Di martedì 21 luglio 2020) Al Tg5, Silvio Berlusconi ha commentato l'accordo sul Recovery Fund raggiunto a Bruxelles da Giuseppe Conte. Ha parlato di una "buona notizia", pur mettendo in guardia: attenzione, i soldi arriveranno soltanto nel secondo trimestre del 2021. Insomma, chissà cosa accadrà prima di quel giorno. E ancora, il leader di Forza Italia ha aggiunto: "Certamente questo difficile compromesso deve far riflettere sul futuro, sui pericoli per l'Europa sul condizionamento che i partiti sovranisti esercitano sulla politica di diversi Paesi Ue". Insomma, dito puntato contro i cosiddetti paesi frugali. Che, però, sono guidati da governi tutt'altro che sovranisti. Circostanza che viene fatta notare a Berlusconi, su Twitter, da ... Leggi su liberoquotidiano

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - PinoMartino03 : RT @LegaSalvini: #SALVINI SUL #RECOVERYFUND: “FREGATURA GROSSA COME UNA CASA, È UN SUPER-MES” - WarmenBent : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (Grazie a @carlo_bis) Recovery Fund? Non puoi abbassarci le tasse. De… -